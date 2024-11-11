Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 100В Белгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
20:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прохоровка
20:59
21:01
49 км.
0 ч. 54 мин.
Ржава
21:21
21:23
71 км.
1 ч. 16 мин.
Солнцево
21:44
21:46
91 км.
1 ч. 39 мин.
Курск
22:31
22:37
142 км.
2 ч. 26 мин.
Золотухино
23:07
23:09
180 км.
3 ч. 2 мин.
Поныри
23:34
23:36
206 км.
3 ч. 29 мин.
Глазуновка
23:54
23:56
225 км.
3 ч. 49 мин.
Орел
00:37
00:49
280 км.
4 ч. 32 мин.
Мценск
01:27
01:29
326 км.
5 ч. 22 мин.
Тула
Московский Вокзал
03:06
03:10
446 км.
7 ч. 1 мин.
Москва
Курский Вокзал
05:56
619 км.
9 ч. 51 мин.
