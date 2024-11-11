Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 072В Белгород — Москва
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 072В Белгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
22:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прохоровка
22:55
22:57
49 км.
0 ч. 50 мин.
Ржава
23:16
23:18
71 км.
1 ч. 11 мин.
Солнцево
23:39
23:41
91 км.
1 ч. 34 мин.
Курск
00:25
00:42
142 км.
2 ч. 20 мин.
Орел
02:21
02:25
278 км.
4 ч. 16 мин.
Тула
Московский Вокзал
04:33
04:37
444 км.
6 ч. 28 мин.
Москва
Восточный Вокзал
08:03
617 км.
9 ч. 58 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Идеальный поезд – новый, чистый, чай принесли через 5 минут после того как попросил. Проводницы улыбчивые девушки. ОГОНЬ
Добрый день. Хочу оставить пару слов о поезде. Брала билет на этом же сайте. Все прошло хорошо. Сам поезд очень удивил своей новизной и комфортом. Я впервые ездила в современных поездах и хочу сказать что довольна очень сильно. Проводникам – 5+, Поезду 5+.
Нам попался какой-то старый раздолбанный вагон, которому место в утиль. На протяжении поездки постоянно что-то стучало и поскрипывало. В купе было прохладно. Не смотря на обогрев.
Ну и поездочка вышла. Мало того что соседи по купе были алконавтами, так еще и вагон добитый. Что ни поездка у меня – то приключение. Даже не знаю чего еще написать. 2 бала поезду.
Больше я на нем не поеду.
Что могу сказать про этот поезд. Персонал старается это видно. Но некоторые вагоны столо бы подремонтировать. Также уже на многих поездах давно биотуалеты а тут все на рельсы.