Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 742А Белгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
12:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прохоровка
12:55
12:57
49 км.
0 ч. 40 мин.
Ржава
13:16
13:18
71 км.
1 ч. 1 мин.
Курск
14:09
14:13
136 км.
1 ч. 54 мин.
Поныри
14:52
14:54
199 км.
2 ч. 37 мин.
Орел
15:42
15:46
273 км.
3 ч. 27 мин.
Мценск
16:15
16:17
319 км.
4 ч. 0 мин.
Тула
Московский Вокзал
17:30
17:32
439 км.
5 ч. 15 мин.
Москва
Курский Вокзал
19:49
612 км.
7 ч. 34 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
С самого начала все пошло не так как планировалось. Поезд на целый час опаздал. У проводника был слышен запах перегара. Я сразу даже не поняла. Но это точно от него. Поездка была не самой приятной.
Ехать было невыносимо. За окном было 27 градусов тепла. В вагоне было столько же. Не смотря на то что эпизодически включался и выключался кондиционер. Почему его выключали тоже не понятно. Короче косяк на косяке. А ты по итогу страдаешь.
В поезде чисто и комфортно. Персонал отличный. Подушки и матрасы тоже в норме. Не заезденные временем. Но подушка твердая очень. И перья лезут во все стороны. В туалете было прилично.
Отличный сервис проводника. Но душно из-за нерабочего кондиционера. Можно было бы сделать цену на билет пониже. Но если не придираться к мелочам то ехать можно.
Все сидение было буквально в каких-то пятнах. Буду надеяться что от чая а не от других жидкостей. В вагоне полы грязные. Можно было бы на мой взгляд убираться и получше.