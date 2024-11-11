Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 298Ч Курск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Курск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Курск
19:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Золотухино
20:25
20:27
38 км.
0 ч. 35 мин.
Поныри
20:50
20:52
64 км.
1 ч. 0 мин.
Малоархангельск
21:02
21:04
71 км.
1 ч. 12 мин.
Орел
21:57
22:07
138 км.
2 ч. 7 мин.
Мценск
22:48
22:50
184 км.
2 ч. 58 мин.
Скуратово
23:22
23:24
227 км.
3 ч. 32 мин.
Плавск
23:44
23:46
251 км.
3 ч. 54 мин.
Щекино
00:19
00:21
286 км.
4 ч. 29 мин.
Тула
Московский Вокзал
00:42
00:46
307 км.
4 ч. 52 мин.
Москва
Курский Вокзал
03:16
03:46
480 км.
7 ч. 26 мин.
Тверь
05:33
05:35
642 км.
9 ч. 43 мин.
Бологое-Московское
07:52
08:04
802 км.
12 ч. 2 мин.
Окуловка
08:56
08:57
872 км.
13 ч. 6 мин.
Малая Вишера
10:47
10:48
953 км.
14 ч. 57 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
13:00
1113 км.
17 ч. 10 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Некомфортно. Вот что я ощутила когда решила ехать на этом поезде. И дело здесь исключительно в том, что в вагоне нет базовых условий, которые обеспечивают тот самый комфорт. Нет кондиционера и нормального персонала. Сидения старые как мой дед. Про отдых в каком-то комфорте я вообще лучше промолчу.
Очень раздражала соседка за стенкой которая постоянно кашляла всю дорогу раз в 10-15 минут. После 4-го часа езды просто хотелось её успокоить навсегда
Единственное что было плохо – это то, что в вагоне нечего есть совершенно. А то мизерное что было (печенье, доширак и т.п.) закончилось через пару часов пути. В остальном мне было удобно и комфортно ехать. Спасибо!
Вагоны грязные. Воняло какой-то плесенью или сыростью не понятно. В туалет вообще не зайти. Сарай на колесах а не поезд.
Прочитав отзывы о поезде перед поездкой – приготовилась к худшему. Но все оказалось не так страшно. Вагон был на удивление чистый, в туалете не было вони и туалетная бумага была всегда на месте.