Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 724М Курск — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 724М Курск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Курск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Курск
17:13
0 км.
0 ч. 0 мин.
Поныри
17:52
17:55
63 км.
0 ч. 39 мин.
Глазуновка
18:11
18:12
82 км.
0 ч. 58 мин.
Змиевка
18:24
18:26
100 км.
1 ч. 11 мин.
Орел
18:51
18:55
139 км.
1 ч. 38 мин.
Мценск
19:24
19:26
185 км.
2 ч. 11 мин.
Скуратово
19:50
19:51
228 км.
2 ч. 37 мин.
Тула
Московский Вокзал
20:43
20:45
307 км.
3 ч. 30 мин.
Серпухов
21:39
21:41
389 км.
4 ч. 26 мин.
Москва
Курский Вокзал
22:45
481 км.
5 ч. 32 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Проводницы очень милые дамы. Как на подбор. Второй раз езжу на этом поезде и каждый раз работницы вагонов просто прелестны! В вагоне спокойно и светло. Туалеты чистые. Чего ее надо для замечательной поездки?!
Все было хорошо. Но на туалеты стоит обратить внимание. Потому что чистота оставляет желать лучшего. В вагонах разная температура. В одном прохладнее, в другом теплее. Кресла довольно удобные.
Много лет не ездила на этом поезде и вот пришлось. Я очень была удивлена тем, как сильно изменились поезда за эти года. Сразу преображение на лицо. Проводницы хорошие девушки. Делают свою работу качественно и хорошо.
Недорого. Удобно. Быстро. Чисто.
Было при покупке написано что вайфай есть но по итогу ничего не работало. Зачем писать что есть а по факту его нет!!!!???? Это я считаю обман покупателей.
Жаль что нельзя было откинуть сидения для комфорта. Спина устала под конец столько часов видеть. Про персонал могу сказать только хорошее. Стараются обеспечить всем необходимым пассажиров.