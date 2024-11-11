Маршрут следования поезда 208В Белгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
08:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прохоровка
09:26
09:28
49 км.
1 ч. 6 мин.
Ржава
09:52
09:54
71 км.
1 ч. 32 мин.
Солнцево
10:21
10:24
91 км.
2 ч. 1 мин.
Курск
11:30
12:10
142 км.
3 ч. 10 мин.
Орел
13:54
13:59
278 км.
5 ч. 34 мин.
Тула
Московский Вокзал
16:08
16:12
444 км.
7 ч. 48 мин.
Москва
Курский Вокзал
19:12
617 км.
10 ч. 52 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Ехала в плацкарте. С дочкой и мужем. Все было более-менее хорошо. Поезд ухоженный, но видно что не новый. Проводницы делают своё дело как нужно. Кофе в поезде не вкусный. В остальном претензий нет.
Поездкой осталась крайне недовольна. В вагоне было 2 туалета. Когда сели – работал только один. Спустя час поездки закрыли и второй. Сказали что сломался. Всем приходилось ходить в соседний вагон, а там была очередь.
Отличный поезд. Ездил в командировку по работе – все понравилось. Приветливые и вежливые проводницы. Спасибо проводнице Ирине за оказанные услуги.
Когда уже наконец начнут высаживать подвыпивших пассажиров на остановках, чтобы нормальным людям не приходилось нюхать этот злосчастный перегар постоянно!? Ехать было просто отвратительно.
Привет! Поезд быстрый, проводницы культурные и вежливые. Вагон убитый и старый (я думала такие уже не ездят). В целом твёрдая 4.