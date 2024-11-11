Маршрут следования поезда 242В Белгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
16:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Курск
19:20
20:19
131 км.
3 ч. 20 мин.
Орел
22:21
22:59
267 км.
6 ч. 21 мин.
Мценск
23:40
23:42
313 км.
7 ч. 40 мин.
Тула
Московский Вокзал
01:11
01:46
433 км.
9 ч. 11 мин.
Алексин
03:14
03:16
479 км.
11 ч. 14 мин.
Калуга 1
04:15
04:50
530 км.
12 ч. 15 мин.
Малоярославец
05:42
05:44
584 км.
13 ч. 42 мин.
Обнинское
05:58
06:00
596 км.
13 ч. 58 мин.
Балабаново
06:10
06:12
606 км.
14 ч. 10 мин.
Москва
Киевский Вокзал
07:35
690 км.
15 ч. 35 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Хороший поезд, поездка прошла неплохо. В вагоне было тепло и чисто. Постельное белье без дырок, но видно что давно уже используется и не первой свежести. Также непонятно зачем стоять час в Орле, только время тянется.
Проводницы приветливые женщины, претензий к ним нет. Старались обеспечить комфорт и т.п. Все рассказывали и поясняли, без раздражения и пререкания. Но вагон был очень старый, это считаю минус. Хоть бы косметический ремонт сделали, уже было бы хорошо.
Спасибо за поездку. Все отлично. Единственный недостаток – очень сильно зачем-то топили. Так, что все купе были открыты постоянно. Я была на верхней полке и там просто дышать было нечем. Вот реально, купе превратились в плацкарт.
3 вагон. 14 января 2022 года. Сам вагон чистый и более-менее опрятный. Туалет – просто невыносимо грязный и вонючий. В вагоне не было питьевой воды. Кулеры были пустыми. Вот вам и сервис .
Добрый день! Мне все понравилось! Поезд просто замечательный. Персонал очень вежливый и солнечный. Также повезло с пассажирами и соседями. Не было всяких дебоширов и пьяных компаний. Благодарю за поездку.