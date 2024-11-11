Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 120В Белгород — Санкт-Петербург.
09:38
1 д. 2 ч. 0 мин.
12:10
52
Маршрут следования поезда 120В Белгород — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
09:38
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прохоровка
10:27
10:29
49 км.
0 ч. 49 мин.
Ржава
10:49
10:51
71 км.
1 ч. 11 мин.
Солнцево
11:13
11:15
91 км.
1 ч. 35 мин.
Курск
12:02
12:52
142 км.
2 ч. 24 мин.
Золотухино
13:21
13:23
180 км.
3 ч. 43 мин.
Поныри
13:46
13:48
206 км.
4 ч. 8 мин.
Змиевка
14:18
14:20
244 км.
4 ч. 40 мин.
Орел
14:50
15:20
283 км.
5 ч. 12 мин.
Мценск
15:58
16:03
329 км.
6 ч. 20 мин.
Чернь
16:22
16:38
350 км.
6 ч. 44 мин.
Скуратово
16:54
16:56
371 км.
7 ч. 16 мин.
Плавск
17:15
17:16
395 км.
7 ч. 37 мин.
Щекино
17:44
17:45
430 км.
8 ч. 6 мин.
Ясная Поляна
17:55
17:57
440 км.
8 ч. 17 мин.
Тула
Московский Вокзал
18:09
18:14
451 км.
8 ч. 31 мин.
Москва
Восточный Вокзал
21:13
21:28
624 км.
11 ч. 35 мин.
Тверь
01:30
01:32
786 км.
15 ч. 52 мин.
Лихославль
01:56
01:57
827 км.
16 ч. 18 мин.
Спирово
02:24
02:25
870 км.
16 ч. 46 мин.
Вышний Волочек
02:48
02:49
902 км.
17 ч. 10 мин.
Бологое-Московское
03:17
03:28
945 км.
17 ч. 39 мин.
Окуловка
04:11
04:12
1015 км.
18 ч. 33 мин.
Малая Вишера
04:55
04:56
1096 км.
19 ч. 17 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
07:19
1253 км.
21 ч. 41 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Хороший поезд и очень приятная обаятельная проводница! По ходу поездки не возникло никаких вопросов, которые она бы не решила! Спасибо за приятную поездку.
Поезд понравился, высший бал не поставлю, так как не все было идеально (я про чистоту в вагоне), но 4 из 5 точно можно поставить.
Самое для меня важное было на месте и я очень довольна поездкой. Я про розетки. Также была боязнь того, что мне будет холодно по ходу движения, запаслась заранее вязаным свитером с горлышком, чтобы в случае чего надеть его и греться. Но все вышло отлично, в вагоне было тепло и уютно.
У нас был мужчина-проводник. Очень добрый и улыбчивый. Я поездкой всецело довольна.
Хочу выразить благодарность всем сотрудникам РЖД за то, что улучшаете сервис и постоянно улучшаете поезда. Я много лет езжу на поездах и эта разница заметна невооруженным глазом!
Нормально проехались и дочкой до Питера. У меня есть только одно пожелание – чуть лучше мыть туалеты и повесить там нормальную туалетную бумагу, а то, что там сейчас висит.
Едем 120 поездом из Москвы в Санкт-Петербург 5 января в вагоне СВ. Никаких услуг кроме белья не предусмотрено ( нет тапочек, питания , доступа карточкой, душа ) Вагоны старые, душно , туалеты как в дешёвой плацкарте. Никому не советую брать СВ на этот поезд. На восточном вокзале объявляли по громкой связи, что в зал повышенного комфорта бесплатно допускаются пассажиры СВ, но на деле нам эту услугу не предоставили