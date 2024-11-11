21:30
1 д. 0 ч. 20 мин.
21:50
17
Маршрут следования поезда 298Э Белгород — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
21:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прохоровка
22:24
22:26
49 км.
0 ч. 54 мин.
Ржава
22:45
22:47
71 км.
1 ч. 15 мин.
Солнцево
23:06
23:08
91 км.
1 ч. 36 мин.
Курск
23:53
00:23
142 км.
2 ч. 23 мин.
Курчатов
01:15
01:17
183 км.
3 ч. 45 мин.
Льгов-Киевский
01:44
01:54
209 км.
4 ч. 14 мин.
Орел
05:15
06:05
368 км.
7 ч. 45 мин.
Мценск
06:45
06:47
414 км.
9 ч. 15 мин.
Тула
Московский Вокзал
08:12
08:16
534 км.
10 ч. 42 мин.
Москва
Восточный Вокзал
11:50
12:07
707 км.
14 ч. 20 мин.
Тверь
15:35
15:37
869 км.
18 ч. 5 мин.
Спирово
16:29
16:30
953 км.
18 ч. 59 мин.
Бологое-Московское
17:17
17:49
1028 км.
19 ч. 47 мин.
Окуловка
18:36
18:37
1098 км.
21 ч. 6 мин.
Малая Вишера
19:43
19:44
1179 км.
22 ч. 13 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
21:50
1339 км.
1 д. 0 ч. 20 мин.
