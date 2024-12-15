Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 076В Белгород — Москва.
Маршрут следования поезда 076В Белгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
22:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прохоровка
23:34
23:36
49 км.
0 ч. 49 мин.
Ржава
23:55
23:57
71 км.
1 ч. 10 мин.
Солнцево
00:18
00:20
91 км.
1 ч. 33 мин.
Курск
01:10
02:04
142 км.
2 ч. 25 мин.
Орел
03:43
03:47
278 км.
4 ч. 58 мин.
Тула
Московский Вокзал
05:46
05:51
444 км.
7 ч. 1 мин.
Москва
Восточный Вокзал
09:02
617 км.
10 ч. 17 мин.
