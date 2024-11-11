Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 281М Санкт-Петербург — Белгород.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 281М Санкт-Петербург — Белгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
21:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
00:28
00:29
160 км.
3 ч. 12 мин.
Окуловка
01:21
01:22
241 км.
4 ч. 5 мин.
Бологое-Московское
02:07
02:37
311 км.
4 ч. 51 мин.
Вышний Волочек
03:11
03:12
354 км.
5 ч. 55 мин.
Торжок
04:32
04:35
420 км.
7 ч. 16 мин.
Ржев-Белорусский
06:37
06:40
514 км.
9 ч. 21 мин.
Ржев-Балтийский
06:54
07:00
517 км.
9 ч. 38 мин.
Москва
Курский Вокзал
11:29
12:04
731 км.
14 ч. 13 мин.
Тула
Московский Вокзал
14:27
14:52
904 км.
17 ч. 11 мин.
Мценск
16:23
16:25
1024 км.
19 ч. 7 мин.
Орел
17:03
17:58
1070 км.
19 ч. 47 мин.
Поныри
18:55
18:57
1144 км.
21 ч. 39 мин.
Курск
19:39
20:06
1207 км.
22 ч. 23 мин.
Солнцево
20:50
20:52
1258 км.
23 ч. 34 мин.
Ржава
21:13
21:15
1278 км.
23 ч. 57 мин.
Белгород
22:14
1349 км.
1 д. 0 ч. 58 мин.
