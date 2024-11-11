Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования и продажа билетов

Поезд 217Щ Москва — Белгород.
Маршрут следования поезда 217Щ Москва — Белгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
00:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тула
Московский Вокзал
03:22
03:26
173 км.
2 ч. 36 мин.
Орел
05:30
05:37
339 км.
4 ч. 44 мин.
Курск
07:36
08:03
475 км.
6 ч. 50 мин.
Солнцево
08:47
08:49
526 км.
8 ч. 1 мин.
Ржава
09:10
09:12
546 км.
8 ч. 24 мин.
Прохоровка
09:32
09:34
568 км.
8 ч. 46 мин.
Белгород
10:20
617 км.
9 ч. 34 мин.
