23:20
12 ч. 34 мин.
11:54
8
Маршрут следования поезда 249В Старый Оскол — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Старый Оскол — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Старый Оскол
23:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Губкин
00:30
00:35
19 км.
1 ч. 10 мин.
Кривецкая
01:38
01:40
54 км.
2 ч. 18 мин.
Ржава
02:30
03:14
82 км.
3 ч. 10 мин.
Курск
04:14
04:30
147 км.
4 ч. 54 мин.
Орел
06:20
06:36
283 км.
7 ч. 0 мин.
Тула
Московский Вокзал
08:42
09:04
449 км.
9 ч. 22 мин.
Москва
Курский Вокзал
11:54
622 км.
12 ч. 34 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд старый. Или это мне такой вагон попался и так «повезло»?))))))))) В общем было ощущение что вернулась на лет 30 назад, когда с бабушкой ездила на подобных поездах.
Благодарю сотрудников поезда за прекрасную поездку. Мне все понравилось. Даже не смотря на то, что поезд старый, проводницы весьма хорошо его обслуживали и держали в чистоте.
Добрый день. У нас в купе было очень холодно ночью, мне пришлось даже шапку с курткой надеть, отопление не включалось, почему непонятно. Проводница сказала что что-то там в норме и поэтому топить не нужно.
Приличные вагоны, хоть и не новые. Как же мне нравятся эти широкие полки, на которые ты можешь просто развалиться и балдеть!!!! Не то, что в новых вагонах, они сантиметров 10 точно срезали в ширину.
Нас обслуживали две девочки студентки и проводница (видно что со стажем). Студенты старались, она их гоняла. Вагон был чистым, несколько раз убирались. На окнах были шторки, можно было спокойно завеситься от мелькающих фонарей. Поездка на 8 из 10.