Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 082В Белгород — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
17:15
17 ч. 26 мин.
10:41
16
Маршрут следования поезда 082В Белгород — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
17:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прохоровка
18:07
18:09
49 км.
0 ч. 52 мин.
Ржава
18:29
18:31
71 км.
1 ч. 14 мин.
Курск
19:31
19:37
136 км.
2 ч. 16 мин.
Орел
21:08
21:14
272 км.
3 ч. 53 мин.
Мценск
21:44
21:45
318 км.
4 ч. 29 мин.
Тула
Московский Вокзал
23:03
23:09
438 км.
5 ч. 48 мин.
Москва
Восточный Вокзал
01:46
02:06
611 км.
8 ч. 31 мин.
Тверь
05:02
05:05
773 км.
11 ч. 47 мин.
Вышний Волочек
06:10
06:11
889 км.
12 ч. 55 мин.
Бологое-Московское
06:39
06:51
932 км.
13 ч. 24 мин.
Угловка
07:25
07:26
982 км.
14 ч. 10 мин.
Окуловка
07:39
07:40
1001 км.
14 ч. 24 мин.
Малая Вишера
08:45
08:46
1082 км.
15 ч. 30 мин.
Чудово-Московское
09:11
09:12
1125 км.
15 ч. 56 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
10:41
1241 км.
17 ч. 26 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Белгород → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Нам попался очень ответственный и внимательный проводник. Обслуживал нас очень хорошо и очень быстро. Туалеты в поезде были чистыми, даже бумажные полотенца были на месте))))) Поездкой остались очень довольны.
Поезд отличный, не знаю что еще написать. Понравилось очень отношение к пассажирам со стороны работников поезда. Вспоминая поезда в СССР и сейчас иногда даже передергивает.
Добрый день. Я не хочу сказать, что поезд плохой, но было одно неудобство которое мешало спать. Где-то вверху, откуда дует кондиционер всю дорогу что-то постукивало. Как будто металл о металл. Не сильно громко, но к концу поездки этот звук просто НЕРЕАЛЬНО раздрожал!!!! Никто ничего не мог сделать. 6 вагон. На нервы действовал нереально!!!!
Повезло, что ехал в купе один до конечной! Как барин. Понял, что ощущают люди, которые выкупают всё купе, чтобы ехать в одиночку. Обслуживание класс.
Добрый. Мы ехали с дочкой до Москвы. Все очень понравилось, и обслуживание и персонал. Хотелось бы, чтобы лучше убирали туалеты. В углах была заметна прошлогодняя грязь, но сам унитаз был чистым.