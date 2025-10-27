Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 103А Санкт-Петербург — Белгород.
22:30
1 д. 0 ч. 45 мин.
23:15
18
Маршрут следования поезда 103А Санкт-Петербург — Белгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
22:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
00:39
00:40
160 км.
2 ч. 9 мин.
Окуловка
01:32
01:33
241 км.
3 ч. 2 мин.
Бологое-Московское
02:19
02:21
311 км.
3 ч. 49 мин.
Вышний Волочек
02:56
02:57
354 км.
4 ч. 26 мин.
Спирово
03:18
03:19
386 км.
4 ч. 48 мин.
Тверь
04:07
04:09
470 км.
5 ч. 37 мин.
Москва
Восточный Вокзал
07:29
07:44
632 км.
8 ч. 59 мин.
Тула
Московский Вокзал
10:51
11:14
805 км.
12 ч. 21 мин.
Щекино
11:34
11:35
826 км.
13 ч. 4 мин.
Плавск
12:03
12:04
861 км.
13 ч. 33 мин.
Мценск
12:49
12:51
928 км.
14 ч. 19 мин.
Орел
13:29
14:09
974 км.
14 ч. 59 мин.
Курск
19:52
20:23
1110 км.
21 ч. 22 мин.
Солнцево
21:13
21:15
1161 км.
22 ч. 43 мин.
Ржава
21:41
21:43
1181 км.
23 ч. 11 мин.
Прохоровка
22:03
22:05
1203 км.
23 ч. 33 мин.
Белгород
23:15
1252 км.
1 д. 0 ч. 45 мин.
