Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 104А Белгород — Санкт-Петербург.
19:30
1 д. 2 ч. 35 мин.
22:05
Маршрут следования поезда 104А Белгород — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
19:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прохоровка
20:19
20:21
49 км.
0 ч. 49 мин.
Ржава
20:40
20:42
71 км.
1 ч. 10 мин.
Солнцево
21:06
21:08
91 км.
1 ч. 36 мин.
Курск
22:00
22:44
142 км.
2 ч. 30 мин.
Орел
04:10
05:25
278 км.
8 ч. 40 мин.
Мценск
06:03
06:05
324 км.
10 ч. 33 мин.
Плавск
06:51
06:52
391 км.
11 ч. 21 мин.
Щекино
07:20
07:21
426 км.
11 ч. 50 мин.
Тула
Московский Вокзал
07:40
08:17
447 км.
12 ч. 10 мин.
Москва
Восточный Вокзал
11:41
11:56
620 км.
16 ч. 11 мин.
Тверь
15:35
15:37
782 км.
20 ч. 5 мин.
Спирово
16:29
16:30
866 км.
20 ч. 59 мин.
Вышний Волочек
16:53
16:54
898 км.
21 ч. 23 мин.
Бологое-Московское
17:23
17:50
941 км.
21 ч. 53 мин.
Окуловка
18:37
18:38
1011 км.
23 ч. 7 мин.
Малая Вишера
19:51
19:52
1092 км.
1 д. 0 ч. 21 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
22:05
1252 км.
1 д. 2 ч. 35 мин.
