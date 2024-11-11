Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 720В Белгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
12:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прохоровка
13:15
13:17
49 км.
0 ч. 43 мин.
Ржава
13:35
13:36
71 км.
1 ч. 3 мин.
Курск
14:25
14:29
136 км.
1 ч. 53 мин.
Орел
15:58
16:02
272 км.
3 ч. 26 мин.
Тула
Московский Вокзал
17:44
17:46
438 км.
5 ч. 12 мин.
Москва
Курский Вокзал
19:45
611 км.
7 ч. 13 мин.
