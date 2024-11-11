Маршрут следования поезда 245В Старый Оскол — Москва
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
23:30
12 ч. 24 мин.
11:54
8
Маршрут следования поезда 245В Старый Оскол — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Старый Оскол — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Старый Оскол
23:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Губкин
00:25
00:30
19 км.
0 ч. 55 мин.
Кривецкая
01:28
01:31
54 км.
1 ч. 58 мин.
Ржава
02:22
03:12
82 км.
2 ч. 52 мин.
Курск
04:14
04:30
147 км.
4 ч. 44 мин.
Орел
06:20
06:36
283 км.
6 ч. 50 мин.
Тула
Московский Вокзал
08:42
09:04
449 км.
9 ч. 12 мин.
Москва
Курский Вокзал
11:54
622 км.
12 ч. 24 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд вполне приличный. Особенно персонал. Я ехала в 1 вагоне. При посадке проводник (мужчина) помог поднять сумки, а на моей станции помог спустить. Осталось очень приятное впечатление от поезда.
Поезд развалюха. Даже штор на окне не было! И из окна сильно надуло в шею, так что я еще неделю потом не мог до конца шею вправо повернуть.
В Ржаве и в Орле зачем-то по часу стоит, когда можно было бы за 5 минут справиться. Я ехаа в 4 вагоне и мне не понравилось общее отношение ко мне и к моим детям. Проводник на ровном месте меня невзлюбила и постоянно делала замечания детям, которые являются детьми!
Поезд приличный, но старый. Даже нет. ДРЕВНИЙ. Его именно так можно назвать, это слово больше всего подойдет. Хорошо что хоть матрасы лежали более-менее современные. А то вообще был бы полный комплект.
В вагоне не убирались ни разу за всю поездку. Проводника почти не видно было. Остановки не объявляли. Я чуть не проспала свою станцию. В последний момент выбегала из поезда.