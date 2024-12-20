Маршрут следования поезда 453М Москва — Воронеж на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Воронеж с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
17:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Калуга 1
20:40
21:15
157 км.
3 ч. 0 мин.
Тула
Московский Вокзал
23:30
23:57
248 км.
5 ч. 50 мин.
Орел
01:57
02:10
414 км.
8 ч. 17 мин.
Курск
03:47
04:50
550 км.
10 ч. 7 мин.
Ржава
06:00
06:40
615 км.
12 ч. 20 мин.
Губкин
08:05
08:35
676 км.
14 ч. 25 мин.
Лебеди
08:45
09:35
682 км.
15 ч. 5 мин.
Старый Оскол
10:15
10:50
696 км.
16 ч. 35 мин.
Касторная-Новая
11:50
11:52
751 км.
18 ч. 10 мин.
Воронеж 1
13:20
826 км.
19 ч. 40 мин.
