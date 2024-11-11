Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 719М Москва — Белгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
14:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Серпухов
15:52
15:54
92 км.
1 ч. 30 мин.
Тула
Московский Вокзал
16:52
16:54
174 км.
2 ч. 30 мин.
Скуратово
17:43
17:44
253 км.
3 ч. 21 мин.
Мценск
18:09
18:10
296 км.
3 ч. 47 мин.
Орел
18:38
18:41
342 км.
4 ч. 16 мин.
Змиевка
19:04
19:05
381 км.
4 ч. 42 мин.
Глазуновка
19:19
19:20
399 км.
4 ч. 57 мин.
Поныри
19:36
19:37
418 км.
5 ч. 14 мин.
Курск
20:15
20:18
481 км.
5 ч. 53 мин.
Ржава
21:08
21:10
546 км.
6 ч. 46 мин.
Белгород
22:02
617 км.
7 ч. 40 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
в пути не долго. Вагоны хорошие. Проводница све дело знает. Ехала до конечной (Орел). Никаких нареканий нет и претензий спасибо большое.
В поезде неудобно курить. Нет никаких специально отведенных для этого мест и к тому же на остановках особо не выйдешь потому что поезд останавливается и буквально через минуту уезжает.
Ехала с маленькой дочкой и мама мне помогала. В поезде было прохладно. Из окна дуло. Хорошо что я взяла плед для дочки иначе бы вообще просквозило. Не понимаю в чем проблема запенить окна чтобы не дуло.
Спасибо за комфортную поездку. У меня нет никаких претензий. Поездка прошла очень быстро и хорошо. Жаль что не всегда попадаются хорошие попутчики от них тоже очень сильно зависит впечатление от поездки.
Быстрый поезд. До Тулы буквально за 2 часа залетаешь. Всегда в вагонах чисто и нормально. Советую.