Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 229Щ Курск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Курск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Курск
16:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Курчатов
17:17
17:19
41 км.
0 ч. 51 мин.
Льгов-Киевский
17:45
18:01
67 км.
1 ч. 19 мин.
Арбузово
18:58
19:08
110 км.
2 ч. 32 мин.
Снижа
19:22
19:24
122 км.
2 ч. 56 мин.
Остапово
19:47
19:49
145 км.
3 ч. 21 мин.
Михайлов Рудник
20:05
20:10
154 км.
3 ч. 39 мин.
Курбакинская
20:29
20:31
168 км.
4 ч. 3 мин.
Кромы
21:06
21:08
198 км.
4 ч. 40 мин.
Лужки Орловские
22:03
22:06
233 км.
5 ч. 37 мин.
Орел
22:20
23:00
238 км.
5 ч. 54 мин.
Тула
Московский Вокзал
01:43
01:50
404 км.
9 ч. 17 мин.
Москва
Курский Вокзал
04:50
577 км.
12 ч. 24 мин.
