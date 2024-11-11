Маршрут следования и продажа билетов
16:17
17 ч. 58 мин.
10:15
13
Маршрут следования поезда 030У Белгород — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
16:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ржава
17:13
17:15
71 км.
0 ч. 56 мин.
Курск
18:06
18:14
136 км.
1 ч. 49 мин.
Орел
19:44
19:52
272 км.
3 ч. 27 мин.
Тула
Московский Вокзал
21:35
21:40
438 км.
5 ч. 18 мин.
Москва
Восточный Вокзал
00:08
00:28
611 км.
7 ч. 51 мин.
Тверь
02:58
03:00
773 км.
10 ч. 41 мин.
Вышний Волочек
04:05
04:06
889 км.
11 ч. 48 мин.
Бологое-Московское
04:38
04:39
932 км.
12 ч. 21 мин.
Угловка
05:13
05:14
982 км.
12 ч. 56 мин.
Малая Вишера
07:12
07:13
1083 км.
14 ч. 55 мин.
Чудово-Московское
07:54
07:55
1126 км.
15 ч. 37 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
10:15
1242 км.
17 ч. 58 мин.
