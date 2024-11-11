08:15
20 ч. 5 мин.
04:20
Маршрут следования поезда 154В Белгород — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
08:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прохоровка
09:06
09:08
49 км.
0 ч. 51 мин.
Ржава
09:28
09:30
71 км.
1 ч. 13 мин.
Солнцево
09:50
09:52
91 км.
1 ч. 35 мин.
Курск
10:40
10:55
142 км.
2 ч. 25 мин.
Орел
12:56
13:06
278 км.
4 ч. 41 мин.
Мценск
13:45
13:47
324 км.
5 ч. 30 мин.
Тула
Московский Вокзал
15:13
15:18
444 км.
6 ч. 58 мин.
Москва
Восточный Вокзал
18:08
18:23
617 км.
9 ч. 53 мин.
Тверь
21:39
21:42
779 км.
13 ч. 24 мин.
Вышний Волочек
23:46
23:47
895 км.
15 ч. 31 мин.
Бологое-Московское
00:19
01:07
938 км.
16 ч. 4 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
04:20
1248 км.
20 ч. 5 мин.
