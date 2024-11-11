Маршрут следования поезда 057В Москва — Старый Оскол на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Старый Оскол с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
20:58
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тула
Московский Вокзал
23:36
23:40
173 км.
2 ч. 38 мин.
Орел
01:32
01:36
339 км.
4 ч. 34 мин.
Курск
03:15
03:30
475 км.
6 ч. 17 мин.
Ржава
04:30
05:10
540 км.
7 ч. 32 мин.
Кривецкая
05:45
05:47
568 км.
8 ч. 47 мин.
Губкин
06:40
06:50
603 км.
9 ч. 42 мин.
Старый Оскол
07:45
622 км.
10 ч. 47 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Добрый день. Лично мне не понравилось! Было жутко грязно в обоих туалетах вагона, причем в одном из них еще и туалетной бумаги не было. Жесть а не поезд. Не советую
Ехала на этом поезде 13.07.2021 – очень приятные и вежливые проводники, а также чистота в вагоне. Спасибо большое всем за то, что добросовестно делаете свою работу. Отдельное спасибо нашей проводнице Ирине (не помню фамилию) которая на протяжении всего пути была очень вежлива и помогала нам с разными вопросами
Отличный поезд, буквально недавно ездил н нем. У меня недовольства нет – вижу в нем только плюсы.
Мне все понравилось. Отношение персонала к пассажирам, чистота внутри. Единственный недочет, который доставлял неудобства во время поездки – это наличие только 2 розеток в купе для всех пассажиров. Как вы понимаете, про пассажиров на верхних полках никто вообще не думает. А телефоны хотят заряжать все. А так – хорошо.
Поехал на этом поезде к отцу – не прогадал. Хороший вагон, проводники улыбчивые позитивные девчонки. Большое спасибо за хорошую поездку.