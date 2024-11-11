Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 213М Москва — Старый Оскол. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 213М Москва — Старый Оскол на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Старый Оскол с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
15:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тула
Московский Вокзал
18:11
18:15
173 км.
3 ч. 2 мин.
Орел
20:37
21:05
339 км.
5 ч. 28 мин.
Курск
22:57
23:04
475 км.
7 ч. 48 мин.
Ржава
00:15
00:45
540 км.
9 ч. 6 мин.
Кривецкая
01:19
01:21
568 км.
10 ч. 10 мин.
Чаплыжное
01:47
01:49
585 км.
10 ч. 38 мин.
Губкин
02:21
02:23
603 км.
11 ч. 12 мин.
Старый Оскол
03:05
622 км.
11 ч. 56 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Старый Оскол Распечатать расписание поезда