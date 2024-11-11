Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 391М Курск — Валуйки
Продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 391М Курск — Валуйки на карте со всеми остановками
Расписание поезда Курск — Валуйки с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Курск
03:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ржава
04:09
04:49
65 км.
0 ч. 59 мин.
Кривецкая
05:27
05:29
93 км.
2 ч. 17 мин.
Губкин
06:21
06:28
128 км.
3 ч. 11 мин.
Старый Оскол
07:10
07:45
147 км.
4 ч. 0 мин.
Котел
08:04
08:06
157 км.
4 ч. 54 мин.
Чернянка
08:35
08:37
189 км.
5 ч. 25 мин.
Новый Оскол
08:57
08:59
209 км.
5 ч. 47 мин.
Волоконовка
09:30
09:32
238 км.
6 ч. 20 мин.
Валуйки
10:15
275 км.
7 ч. 5 мин.
