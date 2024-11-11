Маршрут следования поезда 741А Москва — Белгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
11:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тула
Московский Вокзал
13:59
14:02
173 км.
2 ч. 13 мин.
Мценск
15:16
15:18
293 км.
3 ч. 30 мин.
Орел
15:48
15:52
339 км.
4 ч. 2 мин.
Поныри
16:40
16:42
413 км.
4 ч. 54 мин.
Курск
17:22
17:26
476 км.
5 ч. 36 мин.
Ржава
18:16
18:18
541 км.
6 ч. 30 мин.
Прохоровка
18:36
18:38
563 км.
6 ч. 50 мин.
Белгород
19:19
612 км.
7 ч. 33 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В стране ходит вирус а они все без масок в поезде едут. Причем проводники тоже без масок! Вагон в котором я ехала был очень старый. Давно я на таком раритете не каталась!!!! Пора бы уже и заменять!
Вагоны отвратительные. Мало того то старые, так они еще и грязные жутко Ехать невозможно. Как будто из 21 века в 19 перенеслись. Я думал что таких страшных поездов больше нет. Но это оказалось ошибочно!!! Будьте готовы ко всему.
На протяжении ВСЕЙ НАШЕЙ ПОЕЗДКИ туалет не убирался. От него исходила жуткая вонь. Вообще было неприятно в такой обстановке ехать. Что сказать когда в стране бардак.
Отдельное спасибо проводнику за отличное отношение к пассажирам и трудолюбие. Очень хотел бы чтобы этой девушке по имени Анна выписали премию. Без нее поездка была бы не очень хороша.
Не вагон в свинарник. Да и то мне кажется что свинья передвигаются в лучших условиях чем эти в которых ехали мы. Жуть да и только. Никакого уважения к пассажирам нет! И билеты стоят дорого