Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 098Х Курск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Курск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Курск
21:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Свобода
21:22
21:24
23 км.
0 ч. 22 мин.
Золотухино
21:40
21:42
38 км.
0 ч. 40 мин.
Поныри
22:05
22:07
64 км.
1 ч. 5 мин.
Малоархангельск
22:16
22:18
71 км.
1 ч. 16 мин.
Глазуновка
22:33
22:35
83 км.
1 ч. 33 мин.
Змиевка
22:50
22:52
101 км.
1 ч. 50 мин.
Орел
23:25
00:18
140 км.
2 ч. 25 мин.
Мценск
00:59
01:13
186 км.
3 ч. 59 мин.
Чернь
01:34
01:36
207 км.
4 ч. 34 мин.
Скуратово
01:53
01:55
228 км.
4 ч. 53 мин.
Плавск
02:16
02:29
252 км.
5 ч. 16 мин.
Щекино
03:02
03:04
287 км.
6 ч. 2 мин.
Тула
Московский Вокзал
03:25
03:29
308 км.
6 ч. 25 мин.
Москва
Курский Вокзал
06:31
481 км.
9 ч. 31 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Курск → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Хороший поезд, за все время только одна длинная остановка в Орле. Проводницы профессионалы сразу видно. Я остался доволен поездкой.
Всем привет! Ехала на этом поезде 15 января 2021 года. Что могу сказать. Поезд вполне себе хороший. Было не холодно (думала что замерзну напрочь, но этого не случилось). Рада что взяла с собой пауэрбанк потому что в нашем вагоне почему-то розетки не работали.
Мне попался старый вагон, однако по чистоте было все в порядке. Проводницы несколько раз подходили с вопросами не нужно ли мне что-либо. Очень приятные женщины.
Многое зависит от соседей по вагону и на конечное впечатление это сильно влияет. Если рядом едет девушка приятной внешности или старая бабушка – поездка может очень сильно отличаться. Мне не повезло так как ехали такие-то вахтовики и всю дорогу громко ржали.
Билет слегка завышен, не вижу причин столько платить за оказанный сервис.
Нужно было срочно ехать в Москву – взял билеты и поехал на этом поезде. Среднячок больше нечего сказать.