Маршрут следования поезда 220В Белгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
01:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прохоровка
02:28
02:30
49 км.
0 ч. 52 мин.
Ржава
02:49
02:51
71 км.
1 ч. 13 мин.
Солнцево
03:11
03:13
91 км.
1 ч. 35 мин.
Курск
03:56
04:04
142 км.
2 ч. 20 мин.
Орел
05:44
05:49
278 км.
4 ч. 8 мин.
Тула
Московский Вокзал
08:00
08:26
444 км.
6 ч. 24 мин.
Калуга 1
10:40
11:20
535 км.
9 ч. 4 мин.
Москва
Киевский Вокзал
14:00
692 км.
12 ч. 24 мин.
