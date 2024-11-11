Маршрут следования и продажа билетов
19:30
1 д. 2 ч. 25 мин.
21:55
20
Маршрут следования поезда 204В Белгород — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
19:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прохоровка
20:19
20:21
49 км.
0 ч. 49 мин.
Ржава
20:40
20:42
71 км.
1 ч. 10 мин.
Солнцево
21:06
21:08
91 км.
1 ч. 36 мин.
Курск
22:00
22:44
142 км.
2 ч. 30 мин.
Курчатов
23:40
23:42
183 км.
4 ч. 10 мин.
Льгов-Киевский
00:11
00:27
209 км.
4 ч. 41 мин.
Михайлов Рудник
02:51
02:54
289 км.
7 ч. 21 мин.
Орел
04:42
05:25
373 км.
9 ч. 12 мин.
Мценск
06:03
06:05
419 км.
10 ч. 33 мин.
Плавск
06:51
06:52
486 км.
11 ч. 21 мин.
Щекино
07:20
07:21
521 км.
11 ч. 50 мин.
Тула
Московский Вокзал
07:40
08:17
542 км.
12 ч. 10 мин.
Москва
Восточный Вокзал
11:41
11:56
715 км.
16 ч. 11 мин.
Тверь
15:35
15:37
877 км.
20 ч. 5 мин.
Спирово
16:29
16:30
961 км.
20 ч. 59 мин.
Бологое-Московское
17:17
17:49
1036 км.
21 ч. 47 мин.
Окуловка
18:37
18:38
1106 км.
23 ч. 7 мин.
Малая Вишера
19:51
19:52
1187 км.
1 д. 0 ч. 21 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
21:55
1347 км.
1 д. 2 ч. 25 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Замечательная поездка. Когда сели в вагон было сначала немного жарко и душно. Но когда поезд тронулся, то сразу заработал кондиционер и повеяло свежим прохладным воздухом. В самом вагоне очень чисто и свежо. Окна даже были помыты!!
Ехала я на нем в Питер и осталась довольна. Ехал быстро, не укачивало (как иногда бывало). Туалет в прекрасном состоянии ,чистый и уютный. Если честно я впервые такой туалет в поезде видела аккуратный.
Поездка прошла отлично. Удалось даже поработать, потому что розетки работали исправно. Проводницы вежливые и культурные, как обычно. 9 из 10.
Дочке очень понравился поезд. Она впервые совершала такую долгую поездку на ЖД транспорте и осталась очень довольна. Ночью было хорошо спать, не холодно. Постельное белье приличное.
Порадовала чистота в вагоне и отношение проводниц. Не порадовала цена, которая могла бы быть поменьше)))) В общем и целом советую и рекомендую!!!!