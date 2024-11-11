Маршрут следования поезда 206В Белгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
23:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прохоровка
00:01
00:03
49 км.
0 ч. 56 мин.
Ржава
00:26
00:28
71 км.
1 ч. 21 мин.
Курск
01:35
01:41
136 км.
2 ч. 30 мин.
Орел
03:28
03:44
272 км.
4 ч. 23 мин.
Тула
Московский Вокзал
05:50
05:54
438 км.
6 ч. 45 мин.
Москва
Курский Вокзал
09:12
611 км.
10 ч. 7 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Сидения требуют однозначного обновления. Все пошарпанные и неудобные. Туалет то же самое. Проводница же – просто солнышко! Вся улыбалась, светилась, чай нам приносила, очень вежливая и приятная девочка!!!! Благодаря ей поездка просто замечательно прошла, даже не смотря на недостатки.
Ночью было холодно, особенно под утро. Почему-то печку не включали на полную мощность, еле грела. С окна дуло. Шторка не до конца занавешивалась.
Замечательно прокатился. Не смотря на то, что поезд старый, едет плавно и сильно не гримит. Даже выспаться успел и отдохнуть.
Было очень душно периодически и высоко поднималась температура в вагоне.
Между сидениями очень много места. Когда встаешь то не дергаешь других пассажиров. Ночь прошла хорошо вопреки моим пессиместичным прогнозам. Пассажиры рядом попались приличные и очень воспитанные. Никто не храпел. Супер!
Ехал пару остановок – очень уютно внутри и тепло. За окном был минус 10, в поезде плюс 25.