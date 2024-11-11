Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 743В Москва — Белгород. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 743В Москва — Белгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
15:47
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тула
Московский Вокзал
17:59
18:01
173 км.
2 ч. 12 мин.
Орел
19:40
19:44
339 км.
3 ч. 53 мин.
Курск
21:10
21:14
475 км.
5 ч. 23 мин.
Белгород
22:53
606 км.
7 ч. 6 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Белгород Распечатать расписание поезда