Маршрут следования поезда 218В Белгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
18:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прохоровка
19:15
19:17
49 км.
0 ч. 55 мин.
Ржава
19:37
19:39
71 км.
1 ч. 17 мин.
Солнцево
20:04
20:06
91 км.
1 ч. 44 мин.
Курск
21:05
21:20
142 км.
2 ч. 45 мин.
Поныри
22:19
22:21
205 км.
3 ч. 59 мин.
Орел
23:35
00:27
279 км.
5 ч. 15 мин.
Мценск
01:08
01:10
325 км.
6 ч. 48 мин.
Тула
Московский Вокзал
02:41
02:45
445 км.
8 ч. 21 мин.
Москва
Курский Вокзал
05:25
618 км.
11 ч. 5 мин.
Поездка на этом поезде понравилась. Через пару часов езды стало душновато в вагоне. Попросила проводницу открыть форточку, чтобы проветрить. Она все сделала сразу же и ехать стало комфортно. В вагоне чисто.
Спасибо за приятную поездку! Проводница Елена была очень внимательна и вежлива. Билет покупала он-лайн. Освоила этот способ буквально недавно и очень довольна результатом.
Немного некомфортно было ночью спать из-за топота людей. В соседнем с нашим вагоном была какая-то проблема с открытием двери и пассажиры выходили и заходили в вагон через наш. Это было невыносимо.
Дуло из окна. В купе было прохладно, обогрева нехватало. Проводника не смогла это никак изменить, поэтому пришлось подтыкать одеяло в окно, чтобы в шею не надуло.
Не поезд а катастрофа настоящая! Сломался чайник, так чтобы заварить чай – проводницы бегали в соседний вагон. А у тех туалет сломался и они к нам в вагон бегали и у нас была очередь. И смех и грех.