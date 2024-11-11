Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 217Ч Москва — Белгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
20:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тула
Московский Вокзал
00:22
00:26
173 км.
3 ч. 42 мин.
Орел
02:34
02:50
339 км.
5 ч. 54 мин.
Курск
04:30
04:52
475 км.
7 ч. 50 мин.
Ржава
06:05
06:07
540 км.
9 ч. 25 мин.
Прохоровка
06:30
06:32
562 км.
9 ч. 50 мин.
Белгород
07:40
611 км.
11 ч. 0 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехали буквально недавно на поезде, в вагонах жуткий холод. Температура опускалась до 17 градусов, когда по всем трудовым нормам комфортная температура в комнате для любого человека – это 23-25 градусов. У меня буквально нос замерзал, причем я была одета!!!
Попросила проводницу сделать кондиционер побольше и та довольно быстро сделала всё это. Кстати, я покупала электронный билет впервые и именно на этом же сайте. Все прошло очень хорошо, не нужно было ехать на вокзал и стоять в очередях.
Было очень неприятно ехать, когда всю ночь туда-сюда мимо твоего купе ходили люди. Все дело было в том, что в соседнем вагоне перестал работать туалет. Соответственно они все ходили к нам. И Это было просто невыносимо!!!
Не очень приятно было ехать в вагоне и периодически слышать запах мочи, который ветер приносил со стороны туалета. Если бы не это недоразумение было бы все норм.
Ехали зимой, а вагон как потом оказалось был летним! Неужели у людей, которые подсоединяют такие вагоны с головой все нормально? На улице было -15, в вагоне было примерно +18. Мерзли все, причем отопление было включено на полную как можно было. Дуло из окон сильно и толку от такого отопления не было.