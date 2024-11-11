Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 738В Белгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
07:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Курск
09:11
09:15
131 км.
1 ч. 41 мин.
Орел
10:43
10:47
267 км.
3 ч. 13 мин.
Тула
Московский Вокзал
12:30
12:32
433 км.
5 ч. 0 мин.
Москва
Курский Вокзал
14:38
606 км.
7 ч. 8 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд чистый, приятный и аккуратный. Ехать одно удовольствие. Отдельное спасибо проводнице Ирине Валентиновне за хорошую работу.
Удобное время отправления и прибытия поезда. В вагоне не могу сказать что предельная чистота и порядок, однако весьма аккуратно и приятно.
Современный приятный поезд. Все на высоком уровне. Проводницы внимательные и приятные женщины. Брал билеты на плацкарт. В следующий раз попробую купе.
Что можно сказать о проводнике который пару раз показался, прошел мимо и даже не поинтересовался как у нас проходит поездка и может быть нам что-то нужно??? Безразличие на каждом шагу. Также не понравилась бумага в туалете – сами такой подтирайтесь.
До этого поезда всегда пользовались сапсаном но этот поезд однозначно гораздо лучше. Стоимость билета минимальна и при этом получаете столько удобств. Если вы будете путешествовать втроем, советуем вам выкупить четвертое место в купе, чтобы была только одна ваша компания.