Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 057Ч Старый Оскол — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
20:05
11 ч. 15 мин.
07:20
8
Маршрут следования поезда 057Ч Старый Оскол — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Старый Оскол — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Старый Оскол
20:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Губкин
20:47
20:57
19 км.
0 ч. 42 мин.
Кривецкая
21:48
21:50
54 км.
1 ч. 43 мин.
Ржава
22:33
23:13
82 км.
2 ч. 28 мин.
Курск
00:15
00:30
147 км.
4 ч. 10 мин.
Орел
02:15
02:20
283 км.
6 ч. 10 мин.
Тула
Московский Вокзал
04:30
04:34
449 км.
8 ч. 25 мин.
Москва
Курский Вокзал
07:20
622 км.
11 ч. 15 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Старый Оскол → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Не зря его называют Старый Оскол – вообще было некомфортно ехать. Туалет у нас был сломан, приходилось ходить в соседний вагон. Розетки были – НО не работали. Забавная штука получается. Они как бы есть но их как бы и нет. Разочаровалась
Если денег не много и нужно добраться до места – поезд подойдет. Если хотите с шиком прокатиться – это не про него
Здравствуйте! Спасибо за поездку мне все понравилось. Хочу отметить удобное время прибытия в Москву и отношение к пассажирам. Приятные проводницы и общая атмосфера не угнетает.
Нужно было сьездить к родственникам в Москву и я сел на этот поезд. Ничего сильно плохого не могу сказать, доехал вовремя и все такое. Хотелось бы чтобы старые вагоны начали ремонтировать и хотя бы частично оборудовать новыми возможностями. Розеткой USB например
Комфортный вагон и приветливые проводницы. Поездка пролетела очень быстро, хотя ехать не так и мало. Спасибо за поездку!