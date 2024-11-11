Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 319М Курск — Старый Оскол. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 319М Курск — Старый Оскол на карте со всеми остановками
Расписание поезда Курск — Старый Оскол с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Курск
19:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ржава
20:31
21:11
65 км.
0 ч. 59 мин.
Кривецкая
21:49
21:51
93 км.
2 ч. 17 мин.
Губкин
22:43
22:53
128 км.
3 ч. 11 мин.
Старый Оскол
23:35
147 км.
4 ч. 3 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Курск → Старый Оскол Распечатать расписание поезда