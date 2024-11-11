19
Маршрут следования поезда 203А Санкт-Петербург — Белгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
22:31
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
00:39
00:40
160 км.
2 ч. 8 мин.
Окуловка
01:32
01:33
241 км.
3 ч. 1 мин.
Бологое-Московское
02:19
02:21
311 км.
3 ч. 48 мин.
Тверь
04:07
04:09
471 км.
5 ч. 36 мин.
Москва
Восточный Вокзал
07:29
07:44
633 км.
8 ч. 58 мин.
Тула
Московский Вокзал
10:47
11:14
806 км.
12 ч. 16 мин.
Щекино
11:34
11:35
827 км.
13 ч. 3 мин.
Плавск
12:03
12:04
862 км.
13 ч. 32 мин.
Мценск
12:48
12:50
929 км.
14 ч. 17 мин.
Орел
13:26
14:09
975 км.
14 ч. 55 мин.
Михайлов Рудник
15:35
15:38
1059 км.
17 ч. 4 мин.
Льгов-Киевский
17:38
17:48
1139 км.
19 ч. 7 мин.
Курчатов
18:21
18:23
1165 км.
19 ч. 50 мин.
Курск
19:52
20:23
1206 км.
21 ч. 21 мин.
Солнцево
21:13
21:15
1257 км.
22 ч. 42 мин.
Ржава
21:41
21:43
1277 км.
23 ч. 10 мин.
Прохоровка
22:03
22:05
1299 км.
23 ч. 32 мин.
Белгород
23:15
1348 км.
1 д. 0 ч. 44 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вполне обычный поезд. Ничего особенного нет. В туалете стоял неприятный запах, но было более-менее чисто. Непонятно откуда он брался.
Отправила на этом поезде маму в Москву к родственникам. Она отзвонилась сказала что доехала хорошо.
Ездил в командировку по работе в Москву. Были билеты на этот поезд, хотя обычно я выбираю другой. В целом поезд нормальный, ехать можно. Ничего негативного за время поездки не было.
Из окна дуло как из форточки открытой при том окно было закрыто. Кто делает эти поезда непонятно такое чувство что их делают из фанеры. Вообще отвратительно, пока доехала замерзла. Отопление было но оно было слабое
Взяла билет, села с мужем. Все было отлично. Но проводница была какая-то хмурая и видели мы ее только при посадке. Больше ее и след простыл, даже мимо по вагону не проходила. Куда она подевалась непонятно. Хотели попросить заварить нам кофе, но было некого просить. Разочаровались немного.