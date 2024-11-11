Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 745В Москва — Белгород. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 745В Москва — Белгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
15:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тула
Московский Вокзал
17:56
18:00
173 км.
2 ч. 10 мин.
Орел
19:42
19:46
339 км.
3 ч. 56 мин.
Курск
21:13
21:17
475 км.
5 ч. 27 мин.
Солнцево
21:54
21:55
526 км.
6 ч. 8 мин.
Белгород
23:01
617 км.
7 ч. 15 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд более-менее нормальный. Но для меня лично был один существенный минус который не могли закрыть никакие плюсы. Это то что в поезде не работал вайфай. Считаю что в таких поездах уже давно пора провести нормальный интернет и нормальную связь.
Благодарю за хорошее обслуживание. Девушка проводница Анастасия которая обслуживала наш вагон показала себя как отличный сотрудник. При каких то вопросов можно было к ней обратиться и сразу все быстро решалось.
Температура в вагоне и сам вагон хорошие. Но кто придумал эти кривые неудобные кресла???? Этот человек сам наверное ни разу в них не сидел, потому что если бы сидел то через час изменил бы их конструкцию.
Проводницы молодцы, предлагали конфеты, напитки и другие няшности. Очень внимательные и разговорчивые. Туалет был чистым, в вагоне не было никаких неприятных запахов (недавно ехал на другом поезде – там очень сильно разило туалетом всю дорогу).
Устать не успела, в вагоне было очень прохладно. Очень не люблю ездить со старыми людьми. Когда в вагоне начинает пахнуть не тем, чем хотелось бы. Жаль что нельзя на этапе покупки билетов выбрать чтобы в вагоне не было стариков.