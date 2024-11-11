Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 695М Курск — Белгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Курск — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Курск
01:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Шумаково
02:33
02:35
40 км.
0 ч. 48 мин.
Солнцево
02:49
02:51
51 км.
1 ч. 4 мин.
Ржава
03:19
03:21
71 км.
1 ч. 34 мин.
Прохоровка
03:44
03:46
93 км.
1 ч. 59 мин.
Белгород
05:10
142 км.
3 ч. 25 мин.
