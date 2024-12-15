Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 743М Москва — Белгород.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 743М Москва — Белгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
14:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Серпухов
15:34
15:36
92 км.
1 ч. 24 мин.
Тула
Московский Вокзал
16:32
16:35
174 км.
2 ч. 22 мин.
Мценск
17:49
17:50
294 км.
3 ч. 39 мин.
Орел
18:21
18:24
340 км.
4 ч. 11 мин.
Змиевка
18:46
18:48
379 км.
4 ч. 36 мин.
Глазуновка
19:00
19:02
397 км.
4 ч. 50 мин.
Поныри
19:19
19:20
416 км.
5 ч. 9 мин.
Курск
19:59
20:02
479 км.
5 ч. 49 мин.
Ржава
20:51
20:53
544 км.
6 ч. 41 мин.
Белгород
21:46
615 км.
7 ч. 36 мин.
