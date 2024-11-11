Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 247В Москва — Белгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
01:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тула
Московский Вокзал
04:04
04:08
173 км.
2 ч. 24 мин.
Орел
06:16
06:34
339 км.
4 ч. 36 мин.
Курск
08:23
08:28
475 км.
6 ч. 43 мин.
Ржава
09:49
09:51
540 км.
8 ч. 9 мин.
Прохоровка
10:16
10:18
562 км.
8 ч. 36 мин.
Белгород
11:10
611 км.
9 ч. 30 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вагона-ресторана нет, чем прикажете питаться по дороге? Дошираками давиться??? Я болдею вообще от этих поездов. В Европе все вообще подругому.
Поездка мне не понравилась! Попалась хамоватая проводница, с которой мы выясняли отношения почти час, пока не пришел начальник поезда и не успокоил нас. Я считаю, что если ты работаешь с людьми – привыкай нормально реагировать на замечания, которые тебе говорят.
В купе был грязный коврик, ощущение что его лет 30 не мыли. Прям в песке весь был. В тамбуре не лучшая ситуация, попросила проводницу подмести и убрать. Она сделала это, но с таким лицом, как будто я ей теперь должна осталась еще.
Отличный поезд. Ехал из командировки, советую. Чай вкусный, проводница вежливая, в вагоне тепло, полки просторные, можно нормально развалиться и балдеть.
Добрый вечер. Поездка прошла в целом хорошо. Никаких претензий не имею ни к проводнице, ни к поезду. Только к некоторым пассажирам, которые всю ночью храпели за стенкой и не давали половине вагона нормально спать. За всю ночью поспала от силы 3 часа.