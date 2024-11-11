Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 081А Санкт-Петербург — Белгород. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
15
Маршрут следования поезда 081А Санкт-Петербург — Белгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
20:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
22:22
22:23
116 км.
2 ч. 7 мин.
Малая Вишера
22:59
23:00
159 км.
2 ч. 44 мин.
Окуловка
23:48
23:49
240 км.
3 ч. 33 мин.
Угловка
00:03
00:04
259 км.
3 ч. 48 мин.
Бологое-Московское
00:36
00:37
309 км.
4 ч. 21 мин.
Тверь
02:06
02:09
469 км.
5 ч. 51 мин.
Москва
Восточный Вокзал
04:42
05:02
631 км.
8 ч. 27 мин.
Тула
Московский Вокзал
07:25
07:31
804 км.
11 ч. 10 мин.
Мценск
08:54
08:55
924 км.
12 ч. 39 мин.
Орел
09:26
09:32
970 км.
13 ч. 11 мин.
Курск
10:59
11:05
1106 км.
14 ч. 44 мин.
Ржава
12:02
12:04
1171 км.
15 ч. 47 мин.
Прохоровка
12:23
12:25
1193 км.
16 ч. 8 мин.
Белгород
13:11
1242 км.
16 ч. 56 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
На 31 декабря
Было очень холодно в поезде на протяжении всей поездки. Особенно под утро. Кофе не очень вкусный. Проводники обычные, работали без особого энтузиазма.
Покупал билеты на этом сайте, все понравилось. В купе было чисто и комфортно. Ехать одно удовольствие. Очень удобное время прибытия. Современные вагоны, все по высшему разряду.
Спасибо большое за поездку! Мы ехали всей семьей на этом поезде и не пожалели. Проводники были очень культурными и вежливыми, все нам рассказали и показали. Была удивлена тому, каким может быть туалет в поезде. У меня дома хуже, чем здесь)))) Благодарю за хорошую поездку.
Всем добрый день. Хочу оставить отзыв об этом зазмечательном поезде. Ехала я в 9 вагоне (купейный) с очень хорошей проводницей по имени Ирина. Обслуживание было по высшему разряду, еда очень вкусная. Кондиционер держал комфортную температуру на протяжении всей поездки. Рекомендую этот поезд.
Поезд практически новый, очень комфортный. Отношение цена и качество на нужном уровне. Проводники очень вежливые. Рабочие розетки. 9 из 10.