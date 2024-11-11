Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 205В Москва — Белгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
22:37
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тула
Московский Вокзал
01:23
01:27
173 км.
2 ч. 46 мин.
Орел
03:35
03:50
339 км.
4 ч. 58 мин.
Курск
05:32
05:48
475 км.
6 ч. 55 мин.
Ржава
06:59
07:01
540 км.
8 ч. 22 мин.
Прохоровка
07:28
07:30
562 км.
8 ч. 51 мин.
Белгород
08:30
611 км.
9 ч. 53 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Отвратительные впечатления от поездки. Плацкартные вагоны, сидячие места. А учитывая то, что ехать ночью, то выспаться у вас не получится. Три человека на нижних местах, двое на боковых. Общий вагон, да здравствует ковид.
Вагоны очень старые, буквально добитые. На некоторых промежутках дороги думала что к нас клинило колесо вагона. Какой-то визг тормозов стоял периодически хотя сам поезд не тормозил.
Мне повезло попасть в современный сидячий вагон. Я ездил на нем 4 раза, 1 из которых ехал в старом вагоне. Это был ад. Новые уже куда лучше. Но все равно неудобные сидения, под утро поясница сильно болит.
Туалет грязный и кругом антисанитария. Не было никаких антисептиков хотя в стране бушует пандемия. А на железке такое чувство, что ничего не бушует. Унитаз старый и маленький со всеми вытекающими отсюда прелестями.
Добрый день. Поездка понравилась! Ехала с мужем, заснула у него на плече и проснулась прямо перед нашей станцией. Время пролетело незаметно. Очень удобно что поезд едет ночью, поездка проходит быстро и незаметно.