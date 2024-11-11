Маршрут следования и продажа билетов
Расписание поезда Москва — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Восточный Вокзал
20:29
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тула
Московский Вокзал
23:27
23:31
173 км.
2 ч. 58 мин.
Орел
01:32
01:36
339 км.
5 ч. 3 мин.
Курск
03:13
03:28
475 км.
6 ч. 44 мин.
Солнцево
04:15
04:17
526 км.
7 ч. 46 мин.
Ржава
04:40
04:55
546 км.
8 ч. 11 мин.
Прохоровка
05:17
05:19
568 км.
8 ч. 48 мин.
Белгород
06:05
617 км.
9 ч. 36 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ну ребята, ну просто смешно. Чай без лимона в поезде ну что это за отношение к пассажирам? Хотел оплатить по карточке – не получилось, потом что проводнице было лень идти в другой конец поезда за аппаратом. Предложила заплатить наличными. Которых у меня с собой были одни копейки...
Здравствуйте! Нам попался новый и очень комфортный вагон. Поездка тоже прошла довольно хорошо, без каких-либо форс-мажоров. Понравилось общее отношение к пассажирам со стороны работников. Санузел был чистым и ухоженным (а это первый показатель степени чистоты вагонов).
Все прошло хорошо, только если бы было дешевле то еще лучше. Проводники доброжелательные девушки, на все вопросы ответили и помогли, где нужно было. Очень благодарна в особенности Оксане.
Впечатление от поездки только положительное, новые вагоны.
Впервые ехала в поезде, где установлен душ. До этого как-то не получалось на таких прокатиться. Что могу сказать – конечно. Не сравнить с обычными поездами, которыех еще много ездит по РЖД. Это уже уровень на голову выше.