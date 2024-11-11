Маршрут следования и продажа билетов
Расписание поезда Курск — Орел с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Курск
21:44
0 км.
0 ч. 0 мин.
Свобода
22:02
22:04
23 км.
0 ч. 18 мин.
Золотухино
22:15
22:17
38 км.
0 ч. 31 мин.
Возы
22:28
22:29
51 км.
0 ч. 44 мин.
Поныри
22:40
22:42
66 км.
0 ч. 56 мин.
Малоархангельск
22:49
22:51
73 км.
1 ч. 5 мин.
Глазуновка
23:04
23:06
85 км.
1 ч. 20 мин.
Змиевка
23:19
23:21
103 км.
1 ч. 35 мин.
Орел
23:48
142 км.
2 ч. 4 мин.
