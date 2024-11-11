Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 219Щ Москва — Белгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
17:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Калуга 1
20:40
21:15
157 км.
3 ч. 0 мин.
Тула
Московский Вокзал
23:30
23:57
248 км.
5 ч. 50 мин.
Орел
01:58
02:12
414 км.
8 ч. 18 мин.
Курск
03:47
03:53
550 км.
10 ч. 7 мин.
Солнцево
04:48
04:50
601 км.
11 ч. 8 мин.
Ржава
05:12
05:14
621 км.
11 ч. 32 мин.
Прохоровка
05:34
05:36
643 км.
11 ч. 54 мин.
Белгород
06:25
692 км.
12 ч. 45 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Белгород Распечатать расписание поезда