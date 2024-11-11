Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 207М Москва — Белгород.
Продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 207М Москва — Белгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
10:53
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тула
Московский Вокзал
14:20
14:24
173 км.
3 ч. 27 мин.
Орел
16:54
17:10
339 км.
6 ч. 1 мин.
Курск
19:51
20:05
475 км.
8 ч. 58 мин.
Солнцево
20:47
20:50
526 км.
9 ч. 54 мин.
Ржава
21:11
21:13
546 км.
10 ч. 18 мин.
Прохоровка
21:34
21:36
568 км.
10 ч. 41 мин.
Белгород
22:20
617 км.
11 ч. 27 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Белгород Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Удивительно, но я думала что такие старые поезда остались где-то в советских фильмах. Как же я ошибалась. Поезд убитый и ушатанный, ехать просто противно. Когда на таком едешь – ощущаешь себя животным.
Я совершила серьезнейшую ошибку, взяв места в сидячем вагоне. Они крайне неудобные. После такой поездки мне спина ныла еще 2 дня. Сэкономленные деньги того не стоят, на мази потом больше потратите.
Никаких зарядных не было около сидячих мест, хотя я уточнял в справочной. Была розетка в другом конце вагона. Отзыв уже написал соответствующий.
В купе было не уютно. Потому что очень сильно вонял коврик. Неужели нельзя его постирать нормально, чтобы не было запаха этой тухлой сырости!? Или заменить в конце концов. Ощущение что ему лет было больше, чем мне.
Приятно прокатилась до Курска. Поезд хороший, было не холодно. Отопление в поезде даже через чур сильно грело, было временами жарко и я открывала купе чтобы проветрилось и свежего воздуха впустило .