Маршрут следования поезда 274В Белгород — Архангельск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Архангельск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
17:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прохоровка
18:08
18:10
49 км.
0 ч. 53 мин.
Ржава
18:30
18:32
71 км.
1 ч. 15 мин.
Солнцево
18:53
18:55
91 км.
1 ч. 38 мин.
Курск
19:40
19:55
142 км.
2 ч. 25 мин.
Орел
21:37
21:42
278 км.
4 ч. 22 мин.
Мценск
22:25
22:27
324 км.
5 ч. 10 мин.
Тула
Московский Вокзал
23:57
00:01
444 км.
6 ч. 42 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
02:57
03:39
619 км.
9 ч. 42 мин.
Александров 1
06:47
06:49
717 км.
13 ч. 32 мин.
Ростов
Ярославский
08:24
08:26
815 км.
15 ч. 9 мин.
Ярославль
Главный
09:18
09:28
869 км.
16 ч. 3 мин.
Данилов
10:40
11:14
934 км.
17 ч. 25 мин.
Вологда 1
13:19
13:37
1048 км.
20 ч. 4 мин.
Коноша 1
16:13
16:28
1245 км.
22 ч. 58 мин.
Няндома
17:41
17:57
1321 км.
1 д. 0 ч. 26 мин.
Плесецкая
19:58
20:00
1437 км.
1 д. 2 ч. 43 мин.
Обозерская
20:58
21:28
1519 км.
1 д. 3 ч. 43 мин.
Исакогорка
23:40
23:42
1628 км.
1 д. 6 ч. 25 мин.
Архангельск-Город
00:05
1641 км.
1 д. 6 ч. 50 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ну очень было в поезде душно. Буквально невыносимо ехать. За несколько часов до приезда на конечную по нашему окну вниз бежали капельки воды. Конденсат. В вагоне было сыро.
Поездка в целом не долгая, командировка так что можно и потерпеть. Поезд эконом класа это точно. В туалете плохо закрывалась дверь. Несколько раз приходилось хлопать чтобы закрылась.
не повезло с пассажирами ехала кампания странной национальности и всю дорогу громко разговаривали на своем языке я просила их потише но это не помогало
Цена могла бы быть и пониже с таким комфортом. Проводница хамоватая какая-то вообще. Даже не знаю как быть с таким отношением.
Поехали в столицу на этом поезде. Было вполне нормально. Я, жена и сын. Втроем. Брали плацкарт. Считаю что за ту стоимость которая была – поездка замечательно прошла. Сын впервые ехал на поезде. Ему понравилось.