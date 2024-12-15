Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 075М Москва — Белгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Восточный Вокзал
19:27
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тула
Московский Вокзал
22:42
22:46
173 км.
3 ч. 15 мин.
Орел
00:54
01:00
339 км.
5 ч. 27 мин.
Курск
02:42
04:03
475 км.
7 ч. 15 мин.
Солнцево
05:01
05:03
526 км.
9 ч. 34 мин.
Ржава
05:25
05:27
546 км.
9 ч. 58 мин.
Прохоровка
05:48
05:50
568 км.
10 ч. 21 мин.
Белгород
06:40
617 км.
11 ч. 13 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Белгород Распечатать расписание поезда